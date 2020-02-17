Экс-советник бывшего президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков принес свои извинения за пост в соцсети, в котором он назвал "ублюдками" военных, которые голосовали за Владимира Зеленского на выборах главы страны.

Об этом Бирюков написал на своей странице в Facebook в понедельник, 17 февраля.

"Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения. А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же. Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - заявил он.

Скриншот: Facebook/Юрий Бирюков

Напомним, 16 февраля стало известно, что советник бывшего президента Юрий Бирюков написал в Facebook пост, в котором пожелал "каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами".

Так он отреагировал на новость о том, что Зеленский поддержал идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и "Л/ДНР" в зоне конфликта на Донбассе.

После этого председатель партии "Слуга народа", зампредседателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление военнослужащих.