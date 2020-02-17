Институт национальной памяти предложил компромисс в споре с переименованием станции "Дорогожичи" на "Бабий Яр". Предполагается, что название останется старое, однако при выходе посетителям будут сообщать о мемориальном комплексе "Бабий Яр".

Как сообщил глава института Антон Дрбович, оба названия являются давними киевскими топонимами, передает "Хмарочос".

"Ни один из этих топонимов нельзя рассматривать как угрожаемый или забытый. Они оба являются важной частью памяти киевлян", - сказал он.

Дробович уточнил, что в связи с этим институт готовит предложение, согласно которому, во время звукового оглашения остановки станции метро "Дорогожичи" будет сообщаться о выходе к Национальному историко-мемориальному заповеднику "Бабий Яр". Это будет делаться по аналогии со станцией метро "Арсенальная".

Кроме того, будут установлены соответствующие указатели и дополнительная инфографика с названиями станций в вагонах. На них также будут отмечены все важные объекты инфраструктуры.

"Таким образом мы достигнем всех тех положительных вещей, о которых говорят сторонники переименования станции, и избежим всех тех негативных моментов, о которых предостерегают оппоненты переименования", - подчеркнул Дробович.

Ранее мы писали, что в мемориальном центре Холокоста "Бабий Яр" инициировали переименование станции "Дорогожичи" ,Сырецко-Печерской линии киевского метрополитена на станцию "Бабий Яр".

Также "Страна" писала, что в Набсовет мемориального комплекса "Бабий Яр" вошла лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.