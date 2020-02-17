В жутком ДТП, которое в воскресенье, 16 февраля, произошло в Днепре на проспекте Слобожанском, погиб известный в Днепре ведущий праздников и организатор мероприятий 30-летний Александр Усачев. Также в аварии тяжелые травмы получила его четырехлетняя дочь, за жизнь которой борются врачи в отделении реанимации областной детской клинической больницы.

Александр с дочерью Надей оказались в числе тех троих пешеходов, которые попали под колеса угнанного Audi, в котором находились двое членов преступной группировки и похищенный ими мужчина.

"Для себя и не жил практически. Яркий и творческий, добрый, фантастически отзывчивый. Абсолютный бессребренник - таких сейчас нет... Торопился отдавать себя людям. Как будто что-то знал…" - написал в соцсети друг погибшего Владимир Мамченко и призвал жителей Днепра помочь семье Александра Усачева.

Фото: facebook.com

Напомним, полиция озвучила детали задержания в Днепре банды из шестерых преступников, которые пытались скрыться от полиции.

Также мы сообщали, что в Днепре накрыли банду вымогателей, выдававших себя за СБУ, полицию и "воров в законе".