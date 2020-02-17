В Китае продолжает свирепствовать эпидемия коронавируса Covid-19. Она ударила по всем сферам жизни в КНР и спорт, в частности, футбол не стал исключением.

Ради собственной безопасности и во избежание проблем со здоровьем Китай покинул боливийский экс-форвард Шахтера Марсело Морено. Последней командой 32-летнего игрока был китайский клуб Шицзячжуан Эвер Брайт, который выступает во втором дивизионе.

Футболист и руководство клуба пришли к взаимоприемлемому компромиссу, который позволил Морено досрочно расторгнуть контракт. Шицзячжуан Эвер Брайт пожелал в официальном Twitter удачи своему бывшему игроку.

Новым клубом боливийского легионера стал бразильский Крузейро, который переживает не лучшие времена. Это уже третий приход Морено в состав "синих". Форвард уже выступал за бразильский клуб в 2007-2008 годах, а также в 2014 году.

В Шахтере боливиец провел 46 матчей в период с 2008 по 2011 годы и забил 11 голов. Вместе с дончанами он выиграл чемпионат и Кубок Украины, а также становился триумфатором Кубка УЕФА в 2009 году.

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