В середине февраля в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Так, 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в понедельник, 17 февраля.

По данным наблюдений, столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4°С теплее чем в 1950 году.

При этом ночь на 17 февраля в столице также оказалась теплой. Столбик термометра не опустился ночью ниже +1,8°С, что на 0,1°С теплее чем в 1974 году.

Напомним, в середине декабря прошлого года в Киеве был побит новый температурный рекорд. 16 декабря составила +6,6°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекорда температуры воздуха, державшийся с 2017 года.

Как сообщалось, ученые считают январь 2020 года самым теплым за последние 140 лет.