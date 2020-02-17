Жители Киевской и Львовской областей выступают против, чтобы граждан Украины, которых эвакуируют из охваченного коронавирусом китайского Уханя, размещали на двухнедельных карантин в санаториях и больницах на территории их населенных пунктов.

Так, в поселке Шкло Львовской области уже даже состоялась акция протеста против размещения эвакуированных украинцев в санатории на территории их населенного пункта. А местные депутаты собрались в воскресенье, 16 февраля, на внеочередную сессию. Об это идет речь в сюжете ТСН, опубликованном в YouTube.

Уточняется, что, по данным местных чиновников, решения о том, что эвакуированных украинцев разместят в поселке Шкло, нет. А в Яворском районном совете заявили, что санаторий "Шкло" не может принимать такую категорию людей.

"... Санаторий не может принимать такую категорию людей, поскольку вокруг санатория проживает большое количество людей. Для безопасности жителей района, пребывание эвакуированных недопустимо. Эта позиция озвучена руководству Львовской области", - сказано в сообщении Яворского райсовета в Facebook.

Скриншот: Facebook/ Яворівська районна рада

Видео: YouTube/ ТСН

Похожая ситуация произошла и в Киевской области. Обуховский районный совет 14 февраля собрался на внеочередную сессию и принял решение обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и депутату Верховной рады от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому, чтобы те не допустили размещения эвакуированных граждан Украины из города Ухань в заведениях на территории района. По мнению депутатов, все они не приспособлены для временной изоляции потенциально инфицированных лиц. Поэтому размещение эвакуированных украинцев в районе может создать дополнительные риски для местного населения.

Скриншот: Facebook/ Обухівська районна рада

А в пабликах Гостомеля уже появилась информация, что эвакуированных из Уханя украинцев будут принимать в местном аэропорту Антонова, а размещать в Киевской городской туберкулезной больнице в Мостыщах. Правда, и эта информация никем не подтверждена и остается только слухами.

Скриншот: Facebook/ Гостомель справжній

Напомним, "Страна" писала о том, как украинцев будут вывозить из охваченного эпидемией Китая и куда их отправят на карантин, который должен продлиться 14 дней.

Также мы сообщали, что, по словам премьер-министра Алексея Гончарука, самолет с украинцами из Китая должен вылететь 18 февраля, а на эвакуационный рейс Ухань - Киев власть потратит 4,5 миллиона гривен.