Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что конкурсе на замещение вакантной должности главы Государственного агентства по вопросам спорта победил Сергей Левчук.

В своем Telegram-канале он уточнил, что всего в конкурсе участвовали 27 кандидатов.

"Вскоре должно появиться созданное Государственное агентство спорта и назначен его руководитель. В конкурсе на эту должность приняли участие 27 кандидатов. Победителем конкурса признан Сергей Левчук", - сказал он.

Бородянский также уточнил, что в приоритеты Госагентства будет входить: качественная подготовка к Олимпийским и Паралимпийским играм в Токио; реформа спорта; подготовка и проведение чемпионатов Европы по художественной гимнастике и бадминтону, которые пройдут в этом году в городе Киеве; обеспечение качественной и прозрачной работы Укрспортобеспечения и системы закупки спортивного инвентаря.

Скриншот: t.me/borodyanskiyV

Обратим внимание, что Сергей Левчук ранее занимал должность президента Украинской федерации карате. В феврале прошлого года он был единогласно избран в состав исполнительного комитета Европейской федерации карате.

Напомним, до этого Бородянский сообщал, что Галина Григоренко победила в конкурсе на должность руководителя Государственного агентства по вопросам искусств.

Ранее мы писали, что правительство Украины создало семь профильных государственных агентств в сферах ведения Министерства культуры, молодежи и спорта.