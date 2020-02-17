Завтра, 18 февраля, к нам возвращается большой футбол. В Европе стартуют матчи плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник сыграют такие пары - Атлетико - Ливерпуль, Боруссия - ПСЖ.

Накануне матчей плей-офф в УЕФА объявили об учреждении новой награды. Отныне после каждой игры плей-офф в Лиге чемпионов эксперты УЕФА будут вручать официальную награду Лучшему игроку матча.

"Определять лауреатов на каждом матче Лиги чемпионов 1/8 финала и дальше будут технические наблюдатели УЕФА на стадионе. После финального свистка футболист получит награду в знак признания его роли в решающих эпизодах, тактической зрелости, изобретательности, вдохновения, выдающейся техники и верности принципам "фэйр-плей", - пояснили в пресс-службе футбольного евросоюза.

Итак, вот кто будет определять лучших игроков матчей Лиги чемпионов.

Пэки Боннер, Бывший вратарь сборной Ирландии. Провел больше 600 матчей за "Селтик" (1978–1998).

Айтор Каранка, бывший центральный защитник "Атлетика" и "Реала". До недавнего времени работал тренером в Англии.

Робби Кин, рекордсмен сборной Ирландии по матчам (146) и голам (68).

Козмин Контра, бывший правый защитник "Милана", "Атлетико" и сборной Румынии. Тренировал сборную Румынии (2017–2019).

Роберто Мартинес, нынешний тренер сборной Бельгии. Успешно работал в Англии со "Суонси", "Уиганом" и Эвертоном.

Хинес Мелендес, авторитетный юношеский тренер, выигрывал со сборной Испании чемпионаты Европы U17 и U19.

Фил Невилл, бывший защитник и полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии. Нынешний тренер женской сборной Англии.

Вилли Руттенштайнер, австрийский тренер и функционер, нынешний спортивный директор сборной Израиля.

Гарет Саутгейт, тренер сборной Англии с 2016 года. Бывший защитник и полузащитник сборной Англии (1995–2004).



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