Туристка из России, которая находится на круизном лайнере Diamond Princess в Японии, заразилась новым смертельным коронавирусом.

Об этом сообщило российское посольство в Японии на своей странице в Твиттере.

Как сообщается, в ближайшее время россиянка будет госпитализирована в больницу, где пройдет курс лечения.

Скриншот: Twitter/ 駐日ロシア連邦大使館

16 февраля сообщалось, что общее число зараженных коронавирусом пассажиров и членов экипажа на лайнере достигло 355. Власти приняли решение снять с борта пожилых пассажиров, остальные же должны оставаться на судне до окончания 14-дневного карантина.

Напомним, круизный лайнер Diamond Princess остановился у берегов Японии 5 февраля. Это произошло после того, как на его борту обнаружились люди с симптомами коронавируса. Разносчиком инфекции стал 80-летний житель Гонконга, сошедший на берег 25 января. Сейчас на корабле находятся около 3,7 тысячи пассажиров более чем из 50 стран.

Также мы писали, что первого зараженного коронавирусом украинца госпитализировали с лайнера Diamond Princess.