Американская актриса и модель Пэрис Хилтон, которая собирается приобрести расположенный в Закарпатье комплекс "Дереневская Купель", снимет там заключительную часть документального фильма "Это Пэрис", посвященного ее деятельности как бизнесвумен.

Об этом пишет LifeStyle 24.

Документальный фильм "Это Пэрис" о жизни Хилтон должен выйти в YouTube уже в мае 2020 года. Съемки в закарпатском комплексе запланированы на апрель, когда и состоится сделка продажи санатория.

По словам самой Пэрис Хилтон, будущий фильм отличается от тех проектов, в которых она снималась ранее, потому что прежде ей приходилось играть роль своего персонажа, а теперь ее покажут такой, какой она на самом деле является.

"Хочу, чтобы мир увидел, что есть много неправильных представлений. Меня судят по персонажу, которого я создала в начале своей карьеры. Здесь все будет по-другому. Люди увидят деловую женщину, которая создала и продолжает усердно работать со своими бизнес-империями. Увидят, кто я на самом деле", - сказала Хилтон.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что для Пэрис Хилтон в "Дереневской Купели" построили вертолетную площадку и двухуровневый паркинг. А в апреле, когда в санатории планируют провести съемки, на территории комплекса начинает цвести аллея сакур. Всего на территории "Дереневской Купели" собрано более пяти тысяч уникальных сортов и видов растений со всего мира.