Освобожденный из российского заключения Олег Сенцов во время общения с журналистами заявил, что множество жителей аннексированного Крыма ностальгируют по Советскому Союзу.

В интервью "Украинской правде" он назвал это "фантомными болями".

"Там всю жизнь за коммунистов голосовали очень сильно. Это что означает? Что память по Советскому Союзу там намного сильнее. Это фантомная боль по Советскому Союзу, то, что возрождает сейчас Россия… Они в Крыму пугали бандеровцами, вот сейчас перед аннексией, несуществующими кровавыми бандеровцами", - сказал он.

Также Сенцов уточнил, что жителям полуострова рассказывали "сказки про НАТО, которое вот-вот захватило бы Крым".

Напомним, 5 февраля в Канаде состоялась встреча премьер-министр Джастина Трюдо и украинского режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцва. На ней поднимались вопросы поддержки незаконно удерживаемых лиц.

Также "Страна" писала, что Сенцов, Арахамия и Коболев стали спикерами в Украинском доме в Давосе.