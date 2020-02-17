После жуткой аварии в Днепре на проспекте Слобожанском, когда злоумышленники на угнанном авто уходили от погони и снесли троих пешеходов, полиция задержала их сообщников. Все вместе они составляли преступную группировку из шести человек, которая занималась вымогательствами. Об этом заявил заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов, сообщается на сайте региональной Нацполиции.

"16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него 20 тыс. долларов. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника управления стратегических расследований Виктора Диденко, за рулем авто был 54-летний лидер группы, который в ноябре прошлого года освободился из мест лишения свободы и организовал банду. Вскоре преступная группа попала в поле зрения правоохранителей и они начали документировать ее деятельность.

"В результате двух членов группировки задержали на месте смертельного ДТП. Этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Фото: dp.npu.gov.ua

Все шестеро мужчин задержаны. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), ч. 2 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) и ч. 4 ст. 187 (разбой).

После проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). По санкциям статей членам группы, в соответствии с ролью каждого, грозит до 15 лет лишения свободы. Также в ходе расследования будет установлена ​​причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Напомним, вечером в воскресенье, 16 февраля, в Днепре в результате ДТП на проспекте Слобожанском погиб 30-летний мужчина. Тяжелые травмы получила его 4-летняя дочь, которая сейчас находится в реанимации. Также с места ДТП скорая помощь увезла еще одного травмированного пешехода.

Как стало известно, погибшим является известный в Днепре ведущий праздников и организатор мероприятий Александр Усачев.

Погибший под колесами авто бандитов Александр Усачев. Фото: facebook.com

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