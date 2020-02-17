После того, как "Страна" опубликовала резонансный материал "Массовые фальсификации в списке Небесной сотни", ряд политиков выступил с заявлениями, посвященными трагическим событиям в Киеве пятилетней давности.

Так, например, народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илья Кива заявил, что необходимо восстановить справедливость и найти истинных виновников тех черных дней, изменивших историю Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Считаю своим долгом в годовщину трагических событий в центре столицы, которые изменили ход истории нашей страны, и повлекли внешнее управление нашей страной со стороны американских "партнеров", представить на рассмотрение парламента законопроект и проект постановления, которые позволят, наконец, восстановить справедливость и прекратить гонения правоохранителей, погибших и пострадавших во время выполнения своего долга в 2013-14 годах. Как народный депутат, я требую защитить права и восстановить доброе слово о тех офицерах, которые отдали тогда свои жизни, получили ранения и урон своему здоровью в то время, как горстка негодяев совершала кровавый переворот власти, результатом чего и стала 6-летняя война. Мы обязаны также найти виновных в тех событиях и привлечь их к уголовной отвественности, дабы подобные события никогда не повторились в истории нашей страны", - написал Илья Кива.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что после обмена беркутовцев дела по Майдану могли быть похоронены навсегда.