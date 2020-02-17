Вопрос о патрулировании границы с Россией на Донбассе, о котором говорил глава Украины Владимир Зеленский, должен обсуждаться с так называемыми "ЛНР" и "ДНР", однако в Киеве не проявляют готовности к диалогу.

Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это новая инициатива, и, конечно, для того, чтобы эту инициативу рассматривать, нужно принимать во внимание мнение руководства непризнанных республик", - отметил представитель Кремля.

Он также обратил внимание на то, что "чтобы понимать позицию руководства непризнанных республик, с ними нужно разговаривать". "Насколько мы понимаем первоисточник, то есть Киев, автор этой инициативы по-прежнему не проявляет готовности начинать диалог с представителями непризнанных республик Донбасса", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на продвижение идеи патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и Донецкой и Луганской "республик" на период подготовки местных выборов в регионе.

Ранее "Страна" анализировала, о чем Зеленский говорил на Мюнхенской конференции по безопасности.