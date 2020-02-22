23 февраля в Украине отмечают неофициальный, но популярный праздник - День защитника отечества. В этот день было принято поздравлять не только тех, кто служил в армии, но и вообще всех мужчин.
С 2014 года праздник утратил статус официального, как "пережиток советского прошлого" и дата, связывающая со страной-агрессором. 14 октября отмечают День защитника Украины, а 6 декабря - День ВСУ. 23 февраля официальный праздник в России, некоторых бывших странах СССр, а также в Донецке и Луганске.
Несмотря на то, что дата утратила статус официальной, поздравления с 23 февраля каждый год попадают в топ поисковых запросов в Google.
Поздравления в стихах и прозе, открытки
В Украине немало тех, кто служил во времена советской армии да и просто 23 февраля отмечают, как традицию "мужского дня" перед 8 марта. В этот день можно подготовить искренние поздравления, чтобы высказать благодарность и порадовать адресата.
Желаю наполеоновских планов, надежного тыла и головокружительных побед! Пусть здоровье будет богатырским и силы не подводят.
С праздником, дорогой! Спасибо за поддержку в трудные минуты! Пусть все твои мечты сбываются и ничего не сбивает с намеченного пути! С 23 февраля, мой самый мужественный, сильный и отважный мужчина! Люблю и горжусь, что ты есть у меня.
Сегодня день настоящих мужчин. Таких смелых, решительный и ответственных, как ты. Желаю тебе успехов и удачи на жизненном пути! И пусть сбудутся все твои мечты!
Желаю успехов, огромной удачи!
Чтоб мечталось и моглось,
Чтоб труд радовал отдачей,
И без проблем тебе жилось!
Брат, с праздником, пусть броня всегда будет крепкой, а корпус целым. Держи мысли трезвыми, а кости - целыми, мышцы можно нарастить!
С 23 февраля, только ты у нас защитник бравый. А мы народ, конечно, штатский. Вся выпивка тебе по праву, ведь ты поделишься по-братски!
Пусть все идеи будут отличными, слово твердым, а поступки - достойными.
Прикольные поздравления с 23 февраля
Как часто мужчины называют своих любимых зайкой, солнышком, лапочкой, киской. В праздничный день можно отыграться за милые прозвища, прислав гифку с посланием от любимой мурки, зайки, белочки.
Я к тебе припрусь, пусть уходит грусть,
Праздник будет пусть, когда я припрусь.
Просыпайся, кролик сладкий!
Ждут тебя давно подарки!
Сегодня я станцую для тебя!
Мой котик, с 23-м февраля!
С праздником 23 февраля! Желаю всяческих побед на войне и любовном фронте!
С 23 Февраля! Желаю, чтобы все было - нормуль.
Нос не вешай и держись уверенней за руль!
Поздравления можно подкрепить подарками, которые поднимут настроение.