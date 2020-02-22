23 февраля в Украине отмечают неофициальный, но популярный праздник - День защитника отечества. В этот день было принято поздравлять не только тех, кто служил в армии, но и вообще всех мужчин.

С 2014 года праздник утратил статус официального, как "пережиток советского прошлого" и дата, связывающая со страной-агрессором. 14 октября отмечают День защитника Украины, а 6 декабря - День ВСУ. 23 февраля официальный праздник в России, некоторых бывших странах СССр, а также в Донецке и Луганске.

Несмотря на то, что дата утратила статус официальной, поздравления с 23 февраля каждый год попадают в топ поисковых запросов в Google.

Поздравления в стихах и прозе, открытки

В Украине немало тех, кто служил во времена советской армии да и просто 23 февраля отмечают, как традицию "мужского дня" перед 8 марта. В этот день можно подготовить искренние поздравления, чтобы высказать благодарность и порадовать адресата.

Желаю наполеоновских планов, надежного тыла и головокружительных побед! Пусть здоровье будет богатырским и силы не подводят.

С праздником, дорогой! Спасибо за поддержку в трудные минуты! Пусть все твои мечты сбываются и ничего не сбивает с намеченного пути! С 23 февраля, мой самый мужественный, сильный и отважный мужчина! Люблю и горжусь, что ты есть у меня.

Сегодня день настоящих мужчин. Таких смелых, решительный и ответственных, как ты. Желаю тебе успехов и удачи на жизненном пути! И пусть сбудутся все твои мечты!

Желаю успехов, огромной удачи!

Чтоб мечталось и моглось,

Чтоб труд радовал отдачей,

И без проблем тебе жилось!

Брат, с праздником, пусть броня всегда будет крепкой, а корпус целым. Держи мысли трезвыми, а кости - целыми, мышцы можно нарастить!

С 23 февраля, только ты у нас защитник бравый. А мы народ, конечно, штатский. Вся выпивка тебе по праву, ведь ты поделишься по-братски!

Пусть все идеи будут отличными, слово твердым, а поступки - достойными.

Прикольные поздравления с 23 февраля

Как часто мужчины называют своих любимых зайкой, солнышком, лапочкой, киской. В праздничный день можно отыграться за милые прозвища, прислав гифку с посланием от любимой мурки, зайки, белочки.

Я к тебе припрусь, пусть уходит грусть,

Праздник будет пусть, когда я припрусь.

Просыпайся, кролик сладкий!

Ждут тебя давно подарки!

Сегодня я станцую для тебя!

Мой котик, с 23-м февраля!

С праздником 23 февраля! Желаю всяческих побед на войне и любовном фронте!

С 23 Февраля! Желаю, чтобы все было - нормуль.

Нос не вешай и держись уверенней за руль!

Поздравления можно подкрепить подарками, которые поднимут настроение.