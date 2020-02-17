Министр экономики Украины Тимофей Милованов во время правительственной программы "Экономическая стратегия: рост через инвестиции" заявил, что самыми успешными секторами являются IT-сектор, аграрный сектор, химическое производство и фармацевтика.

Как говорится в презентации министерства, данные сектора экономики страны успешны за счет того, что работают с мировыми клиентами.

"IT и агро - это два успешных сектора экономики, которые способны встроиться в глобальные экономические цепи. Эти сектора работают с мировыми клиентами, поставщиками, заказами. Оттуда приходит конкуренция, навыки и технологии", - сказал он.

Уточняется, что среди факторов успеха IT-бизнеса выделяют благоприятный режим налогообложения. А агросектор вывела в лидеры "дешевая рабочая сила".

В ведомстве также утверждают, что химическое производство и фармацевтика пользует стабильно-высоким спросом на внутреннем рынке.

Напомним, Милованов считает, что минимальный с 2016 года рост ВВП Украины, который наблюдался в октябре-декабре 2019 года, можно объяснить нетипичными сроками сбора урожая и снижением объемов производства промышленности.

Как ранее писала "Страна", по прогнозам Нацбанка на 2020-2021 годы, темп реального роста ВВП Украины в 2020-2021 годах должен составить 3,5% и 4% соответственно. А в 2022 году, по оценкам регулятора, он также должен сохраниться на уровне 4%.