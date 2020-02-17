Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что слова бывшего советника экс-президента Петра Порошенко Юрия Бирюкова, сказанные в адрес ВСУ, являются оскорбительными и неприемлемыми.

По словам народного депутата, сегодня в Украине "происходит возвращение к языку ненависти", передает пресс-служба партии.

"Сегодня снова звучат оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим Верховным Главнокомандующим страны. Это неприемлемо!" – сказал он.

В связи с этим Корниенко предложил "усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих".

"Никто не имеет права этого делать – какой бы статус не имел, как бы себя не позиционировал", - уточнил он.

Скриншот: t.me/SlugaNarodu_Official

Напомним, бывший советник Министра обороны Украины и Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, "ублюдками".

Также "Страна" писала, что ранее Бирюков уже прославился организацией секс-бизнеса. Советник Порошенко наладил схему вывоза украинских девушек в Европу для того, чтобы они там занимались проституцией.