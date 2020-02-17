В воскресенье, 16 февраля, в Лондоне состоялся концерт студии "Квартал 95". Перед ним в столице Великобритании состоялась акция протеста, участники которой требовали "забрать клоуна обратно" и "уважать Украину".

Соответствующие фото в Facebook опубликовал журналист Николай Вас.

Судя по снимкам, несколько человек подготовили плакаты, которые они держали в руках и развесили на деревьях и телефонных будках. На них написали лозунги: "Грязь вашего юмора = низость ваших дум", "Говорите в Украине по-украински", "Заберите Ze клоуна обратно. Уважайте Украину".

На снимках запечатлено всего 4 участника протеста, еще один, видимо, делал фото. С собой у протестующих был зеленый велосипед.

Скриншот, фото: Facebook/ Mykola Vas

Напомним, в начале года полиция завела дело из-за хакерской атаки на сайты Burisma и студии "Квартал 95".