Завтра, 18 февраля, Верховная Рада продолжит рассматривать скандальный закон о продаже земли.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин заявил, что депутаты-мажоритарщики от "Слуги народа" испытывают давление со стороны избирателей, которые не хотят продажи земли. Об этом сообщает пресс-служба политика.

"Монобольшинство, а особенно - депутаты-мажоритарщики, - сейчас испытывает давление со стороны избирателей. Ведь людей совершенно не устраивает реформа с непредсказуемыми последствиями для сельской местности", - говорит Сергей Левочкин.

"У абсолютного большинства тех, кто работает на земле, нет возможности выкупить землю. Украинская экономика, предприниматели находятся сейчас в дискриминированном состоянии по сравнению с потенциальными иностранными инвесторами, которые могут зайти под прикрытием украинских компаний или банков", - сказал Левочкин.

Поэтому "Оппозиционная платформа - За жизнь" против принятия данного закона о земле.

"Мы считаем, что рассмотрение этого законопроекта вообще не отвечает интересам украинского общества, и время Верховной Рады нужно посвятить другим вопросам, в частности, уменьшению тарифов и улучшению экономической ситуации в Украине. И - что самое главное - рассмотрению законопроектов, необходимых для установления мира на Донбассе. Обещаний от власти звучит много, но пока прогресса в этом вопросе нет", - заявил политик.

Сергей Левочкин сообщил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" снова обратится к руководству государства с инициативой как можно скорее внести в зал Верховной Рады законопроекты, необходимые для установления мира в Украине.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Сергей Левочкин считает, что МИД Украины плохо слышит Зеленского.