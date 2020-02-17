Авиакомпания "Роза ветров" (Windrose) с апреля 2020 года свяжет ежедневными авиарейсами крупнейшие города Украины - Киев, Харьков, Днепр, Львов, Одессу и Николаев. А с ноября к этому списку добавится еще и Ивано-Франковск. Об этом говорится на странице авиакомпании в соцсети.

Уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах ATR72-600.

"Я мечтал построить комфортную программу внутренних перевозок давно... Однако этого сделать не удалось. Но мечта осталась и таки дождалась своего часа, чтобы в конце стать реальностью. Windrose более 16 лет осуществляет туристические перевозки в разные уголки мира. Впоследствии стало ясно, что время применить наш опыт для внутренних рейсов. В этом году мы запускаем новую внутреннюю программу, которая будет соединять крупные города нашей страны удобным и быстрым авиасообщением", - заявил гендиректор Windrose Владимир Каменчук.

Согласно данным в системе бронирования на сайте авиакомпании, стоимость билета из Киева в Днепр будет составлять от 719 грн, из Киева в Харьков - также от 719, из Запорожье в Киев – от 607 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине создадут комиссию, которая проверит безопасность полетов всех украинских авиакомпаний.

Также мы сообщали, что авиакомпания "Роза Ветров" закрыла рейс Ивано-Франковск - Бухарест из-за низкой продажи билетов.