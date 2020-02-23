23 февраля отмечают, ставший уже неофициальным, День защитника отечества, который также считают праздником всех мужчин. Несмотря на то, что его заменили новой датой - День защитника Украины 14 октября - он остается популярным и каждый год выходит в топ поисковых запросов Google в Украине в конце февраля.

История праздника

Праздник отмечают с 1922 года, дату выбрали, поскольку это годовщина создания Красной Армии. Позже его переименовали в День защитника отечества.

С 2014 года 23 февраля в Украине ушло в подполье, поскольку праздник посчитали советским пережитком, имеющим отношение к государству-агрессору. Советник главы МВД Зорян Шкиряк призвал отказаться от празднования 23 февраля, потому что это "праздник враждебной оккупационной орды".

А Петр Порошенко в прошлом году во Львове заявил, что большинство украинцев уже забыли, что раньше 23 февраля в Украине отмечали День защитника Отечества. "Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать всех, кто забыл. Почему? Потому что так и надо. Это так меняется наша страна", - сказал бывший президент.

Однако украинцы продолжают массово искать в интернете поздравления с 23 февраля. Это объясняется тем, что миллионы украинских мужчин служили в советской армии.

С 2014 года в Украине днем армии считается 14 октября. Его приурочили к дню создания Украинской повстанческой армии (УПА) и Покрове Пресвятой Богородицы. Также 6 декабря отмечают День ВСУ.

23 февраля официально продолжают праздновать на территории бывшего СССР. А также на неподконтрольных территориях востока Украины - в Донецке и Луганске - там это официальный выходной день.

Открытки и поздравления с Днем защитника отечества

Пусть небо будет мирным. Здоровья, успехов и понимая. С 23 февраля!

Желаю оставаться таким же достойным защитником и настоящим мужчиной. С 23 февраля, с праздником!

Самому лучшему из мужчин,

Всегда к лицу высокий чин.

Пусть служба продвигается успешно,

Пусть будет яркой, благодарной, интересной.

Желаю, чтобы крепким оставался дух,

Чтоб батарейку заряжал семейный круг.

Пусть понимание царит и дома, и на службе,

Любви без фальши, настоящей мужской дружбы.

Пусть жизнь подкидывает задачки,

а ты их щелкай, как орешки.

Пусть мужество тебя не оставит,

Пусть будут поводы для надежды.

Желаю в этот день азарта,

Удачи, радости, успеха.

Не забывай, что впереди 8 Марта!

Возможно, скоро тебе будет не до смеха :)