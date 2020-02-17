Сегодня, 17 февраля, в Киеве проходит заседание Согласительного совета Рады, под председательством спикера Дмитрия Разумкова.

На этом заседании сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа-За жизнь" Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию Верховной Рады для участия в параде Победы 9 мая в Москве.

"Приближается великая дата - 75-летие победы над фашизмом. Я убежден, что Верховной Раде надо сформировать парламентскую делегацию для участия в параде Победы в Москве. Наши отцы и деды стояли вместе защищая Киев, Москву и Львов и поэтому в день 75-летия Победы мы тоже должны стоять вместе", - заявил Вадим Рабинович.

Это предложение уже вызвало резкую реакцию со стороны партии Порошенко и "Голоса".

"Во время согласительного совета представитель ОПЗЖ устроил провокацию, предложив сформировать делегацию депутатов на "парад Победы" в Москву", - написала Геращенко на странице в Facebook.

Во фракции "Голос" сказали, что депутатам, которые поедут в Москву, лучше не возвращаться в Украину.

"Давайте открыто, если есть такое неудержимое желание пойти и поклониться Путину, то они могут самостоятельно сформировать эту делегацию, желательно взять билет в один конец. Я думаю, что это будет выход из ситуации", - цитирует "Интерфакс-Украина" заместителя главы фракции "Голос" Ярослава Железняка.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада может принять закон о продаже земли в апреле.