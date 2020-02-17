У 99 пассажиров, которые находятся на круизном лайнере Diamond Princess в карантине у берегов Японии, был выявлен коронавирус. У 70 из них нет симптомов, однако тест на вирус показал положительный результат.

Об этом в понедельник сообщает "Интерфакс" со ссылкой на японское агентство "Киодо".

Также по информации телеканала NHK, общее количество больных на судне увеличилось до 454 человек. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Кроме того, сегодня стало известно, что власти Канады, Южной Кореи, Гонконга, Италии и Австралии начали эвакуировать своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess. Об этом сообщают Nikkei и The Japan Times.

Утром 17 февраля из Японии в США отправились 328 американцев, находившихся на борту лайнера. Всего же эвакуируют 380 граждан США. Еще 40 американцев, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, остались в больницах Японии. При этом, как заявили в Госдепартаменте США, среди эвакуированных людей были 14 человек, у которых два-три дня назад обнаружили коронавирус. После возвращения в США всех эвакуированных поместят под 14-дневный карантин на базе ВВС в Калифорнии.

Некоторые американцы, по данным Japan Times, отказались покидать лайнер. Как утверждает CNN, решение направить людей на новый карантин после почти двух недель карантина на лайнере "вызвало гнев среди американских пассажиров". "Это похоже на тюремное заключение за то, что я не сделала", — сказала пассажирка Кери Мэнсикалко. Те, кто отказался 17 февраля лететь в США, будут должны провести в Японии еще две недели, прежде чем смогут вернуться домой.

По данным The Guardian, власти Австралии собираются эвакуировать с "Даймонд Принцесс" 209 своих граждан, у которых нет коронавирусной инфекции. Эвакуация начнется 19 февраля, когда на круизном лайнере завершится двухнедельный карантин. После возвращения в Австралию людей вновь поместят в карантин. Среди австралийцев, находящихся на "Даймонд Принцесс", около 150 человек в возрасте старше 60 лет.

На борту также находятся 78 граждан Великобритании, но об их эвакуации пока не сообщалось. Британцы, запертые на круизном лайнере, считают, что власти отказались от них. Пассажиры призвали правительство и бизнес провести эвакуацию, приведя в пример решение властей США. В министерстве иностранных дел Великобритании, отвечая на вопрос об эвакуации, сказали, что чиновники "работают круглосуточно, чтобы гарантировать благополучие британских граждан на борту". По сообщению The Telegraph, вместо возвращения на родину британцы пока могут остаться на карантине в Японии.

Напомним, Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

Также мы писали, что стала известна дата завершения карантина на Diamond Princess с больными украинцами на борту.