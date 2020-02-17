В штабе операции Объединенных сил предупредили украинцев, что работа контрольного пункта въезда-выезда "Марьинка" будет приостановлена 18 февраля из-за работ по обновлению электрических сетей.

Как сообщает пресс-служба ООС, граждан просят учесть это и быть осмотрительнее при планировании поездок.

"По решению командующего объединенных сил 18 февраля будет временно прекращено осуществление пропускных операций в этом контрольном пункте. Это минимально необходимое время для проведения запланированных работ. Командование объединенных сил акцентирует внимание граждан на учете этой информации при планировании своих поездок", - говорится в сообщении.

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