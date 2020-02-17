История с планом по Донбассу, который был опубликован на Мюнхенской конференции, продолжилась.

Речь о "12 пунктах" авторства известных международных экспертов из стран Запада, Украины и России. В них идет речь о более жестком контроле Европы за исполнением Минских соглашений. А также постепенном снятии санкций с России (впервые этот момент предложили увязать с конкретными этапами прогресса по миру на Донбассе).

И на десерт - о повышении прав нацменьшинств уже в Украине. Надо думать, речь прежде всего о русских, которым уже шестой год устраивают принудительную украинизацию.

План был опубликован на сайте Мюнхенской конференции. Но потом, после возмущений украинских властей - пропал оттуда. Однако в итоге снова появился. То есть украинская контригра не сработала.

Почему в Мюнхене стали на сторону "зрады" по Украине - разбиралась "Страна".

О чем "12 пунктов"

"Страна" детально анализировала этот документ еще в день его публикации. Вкратце напомним его суть.

План не предусматривает прямой реинтеграции Донбасса в тело Украины. Однако он, будучи исполненным, создает для этого все предпосылки.

Во-первых, тем, что приближает прекращение огня.

Вопрос остановки боевых действий предлагается вывести в оперативном режиме на уровень Нормандской четверки, а не Минска, который эффекта не показывает. Также планируется восстановить Совместный центр координации на Донбассе (Россия давно вышла из него).

Во-вторых, документ ведет к гуманитарной разрядке на Донбассе. План предусматривает открытие новых КПВВ, создание механизма легализации экономики неподконтрольных территорий, чтоб предприятия там могли функционировать и экспортировать свою продукцию. Также предлагается создать международный фонд по финансированию восстановления Донбасса, куда часть денег даст Россия.

В-третьих, указаны политические шаги - не только для Украины, но и для России с Европой. От Киева требуется с учетом мнения соседей (РФ и Венгрия) запустить национальный диалог. То есть проще говоря - вернуть языковые права меньшинствам. Прямо это не говорится, но подразумевается - поскольку с тотальной украинизацией и диктатом националистов диалога быть не может.

Одновременно Москва и Брюссель должны будут определить приоритетные направления сотрудничества - как в связи с Украиной, так и по более широким вопросам.

В частности, указывается, что снимать санкции с РФ Европа может постепенно - по мере исполнения тех или иных пунктов этого плана.

Смысл этого документа

Как видим, план определяет пути разрядки ситуации - как на Донбассе и Украине в целом, так и между ЕС и РФ.

Максимум, который можно выжать из этой схемы для Украины - заморозка конфликта по модели Приднестровья, когда нет войны и к минимуму сведена взаимная ненависть. Когда центр и отколовшиеся окраины приучаются к сосуществованию и во главу угла ставят интересы людей, максимально облегчая им жизнь.

Если же смотреть на общеевропейский контекст, то в этом плане видны грани компромисса между Россией и ЕС по вопросу Украины.

"То, что опубликовали, а затем поспешно удалили - это типичная схема, очерчивающая контуры будущего российско-европейского договорняка по Украине, который является неизбежным в условиях отсутствия в самой Украине видения урегулирования конфликта и собственных позиций. Эту тему на Западе обсуждают в открытую уже третий год подряд, если не дольше", - пишет в Facebook политолог-международник Илья Куса.

"В Мюнхене появилось ровно то, о чем мы предупреждали - фундамент будущей сделки, ставший продуктом пересекшихся интересов РФ и Европы", - считает эксперт.

"А чего, собственно, все ожидали?

Что на шестом году войны Европа будет продолжать потреблять наши пафосно-патриотические заявления, лишенные смысловой нагрузки и практических шагов?

Что они будут продолжать сохранять санкции в ущерб самим себе, игнорируя собственное общественное мнение, национальные интересы и бизнес-лобби?

Что они будут и дальше смотреть на то, как мы вносим в Конституцию фантазии о ЕС и НАТО, но при этом мало что делаем на практике ради этих целей, а потом пытаемся строить мини-Россию со своим Роскомнадзором?", - пишет политолог.

О том, что план - это вполне респектабельная идея западного консенсуса по компромиссам с Россией в отношении Украины, говорит и список подписантов. Среди них люди, которых не запорозришь в пророссийких настроениях.

Среди инициаторов документа - глава Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер. А также - бывший госсекретарь минобороны Великобритании Дес Брауни, министр энергетики США при Обаме Эрнест Мониз, бывший сенатор США Сэм Нанн, а из россиян - экс-министр иностранных дел Игорь Иванов.

В списке присоединившихся к инициативе тоже хватает имен. Например, это американский генерал Филипп Бридлав, бывший командующий НАТО в Европе. Или экс-глава СММ ОБСЕ на Донбассе Александр Хуг.

Американцев - экспертов и бывших высокопоставленных чиновников - в списке, кстати, примерно половина.

То есть называть план "российским" в данном случае предельно неправильно. Из почти 40 подписантов только четверо - из РФ. И еще трое из Украины - два отставных дипломата Александр Чалый и Василий Филипчук, а также эксперт Алексей Семений.

Однако устроить скандал на тему "следа России" это не помешало. Причем власти Украины снова заговорили в унисон с Петром Порошенко.

От Порошенко до Йованович. Кто критиковал план

В первый день Мюнхенской конференции, когда о 12 пунктах написали все СМИ, этого документ внезапно исчез с официального сайта мероприятия.

Было понятно, что это связано с жалобами Украины. Подтвердило догадку вышедшее позже заявление МИД.

"Тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украинского государства", - заявили в ведомстве.

Практически одновременно с министерством Пристайко, "зраду" начали разгонять сторонники Порошенко. Особенно им не понравился 12-й пункт о национальном единении. Документ они поэтому назвали "Мюнхенским сговором".

Дошло до того, что экс-президент приписал себе удаление документа с сайта конференции.

"Мюнхенская конференция 2020 едва не стала местом "мюнхенского сговора" против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст "12 шагов" исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке. Объясняем партнерам, что это очередная российская провокация", - написал в Facebook пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко.

Правда, когда на следующий день план по Донбассу снова появился на сайте Мюнхенской конференции, у экс-президента комментировать уже ничего не стали.

В ту же субботу о документе нелицеприятно высказался Владимир Зеленский.

"Я всегда обижался, когда об Украине начинали говорить за спиной, решать вопросы. Это как с этим вчерашним планом. В Мюнхене нашли новый план, как урегулировать войну на Востоке Украины. А нас не спросили. А где мы? Это у нас война. Можно же нас прямо спросить", - прокомментировал украинский президент, выступая на украинском ланче в Мюнхене.

В воскресенье заговорила "тяжелая артиллерия" - документ раскритиковали в американском экспертном центре Atlantic Council, который считается близким к Демпартии США. Под критикой подписались бывшие послы США в Украине Стивен Пайфер, Мари Йованович и Уильям Тейлор. По их словам, план "протягивает руку России", а делать этого ни в коем случае нельзя.

Что же тогда делать - критики не заявили, хотя очевидно, что давление на РФ не работает, и нужно предложить Москве такой вариант, где будут учтены и ее интересы.

Впрочем, недовольство работавших по Украине американцев понятно - выдвинувшему их истеблишменту выгодно поддержание тлеющего конфликта на Донбассе (как фактор давления, в том числе санкционного, на Россию), а единственным приемлемым его окончанием они видят капитуляцию "республик" и РФ, а не какие-либо компромиссы с нею.

Поэтому более интересен вот какой пассаж в их заявлении:

"Рекомендация игнорирует тот факт, что важнейшим элементом "Минска" является постоянное перемирие, которое может произойти уже завтра, если Москва проинструктирует своих офицеров и доверенных лиц на Донбассе".

В тоже время стоит напомнить, что украинские официальные лица (в частности министр обороны Андрей Загороднюк, глава МВД Арсен Аваков) в последние месяц-два прямым текстом говорят, что разведение войск и как следствие - прекращение огня, невыгодно именно Украине, так как якобы станет сигналом для мирового сообщества, что страна прекратила борьбу за свои территории.

То есть Путин может сколько угодно "давать инструкции", но огонь от этого не прекратится. Пока не поменяется концепция в Киеве.

Заявление и настроения Мюнхена

Тем не менее, у возвращения документа на сайт конференции нашлись куда более мощные лоббисты, чем Украина. И в итоге, несмотря на протесты Киева, план вернули на место.

Надо полагать, что тут сыграли свою роль хозяева саммита - немцы, которые и модерируют эту площадку. Да и европейцы в целом.

Дух плана по Донбассу примерно соответствовал тому, о чем говорил один из хедлайнеров нынешней конференции - президент Франции.

Эммануэль Макрон заявил, что с Москвой нужен стратегический диалог, который предусматривает снятие санкций.

Правда, в России на это дали достаточно осторожный ответ, попросив Макрона наполнить эти слова конкретикой. И сами предложили параметры, по которым готовы работать с Европой.

Это, по словам замминстра иностранных дел России Александра Грушко, отказ ЕС от подчиненной роли в отношении США и интеграция России в структуры коллективной безопасности Запада на правах равного партнера.

То есть остановить НАТО в Москве планируют, по сути влившись в него.

Видимо, это и есть та сделка, вокруг которой торгуются Москва и Брюссель. И пока по ней договориться не удастся - вряд ли Россия и Европа смогут решить судьбу Украины. Сколько бы планов на этот счет ни было написано.

Детальнее об итогах Мюнхенской конференции можно прочитать в материале "Страны" Пентагон против Huawei, Макрон против разрыва с Россией, а Цукерберг против ботов. Главные итоги Мюнхенской конференции.