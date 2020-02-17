Бывший президент Украины Петр Порошенко во время Мюнхенской конференции по безопасности пытался попасть на панель, где выступал действующий президент Владимир Зеленский. Однако в зал его не пустили.

Как рассказал бывший парламентарий Сергей Лещенко в Telegram-канале, ситуацию Порошенко решил не афишировать.

"Поездка Петра Порошенко на Мюнхенскую конференцию по безопасности сопровождалась инцидентом. Немецкие организаторы не допустили Порошенко в зал, где проходила украинская панель с участием президента Зеленского. Свидетелями этого инцидента были немецкие депутаты от Европарламента", - сказал он.

Кроме того, утверждает Лещенко, Порошенко даже рассказал немецким журналистам о своей якобы "победе".

"А в интервью Немецкой волне он даже похвастался, что именно его усилиями сняли с сайта Мюнхенской конференции скандальный план "Двенадцать шагов по укреплению безопасности в Украине…". Правда, документ спустя день вернули на сайт, он и сейчас там находится, но Порошенко это уже никак не комментировал", - подчеркнул он.

Скриншот: t.me/LeshchenkoS

Напомним, Зеленский во время пребывания на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что поддерживает инициативу патрулирования границы с Россией на Донбассе совместно с представителями так называемых "ЛДНР" и ОБСЕ. Украинская сторона поднимала этот вопрос на встрече нормандской четверки и надеется воплотить эту идею на период выборной кампании в зоне конфликта.

Также уточним, что "Страна" вела онлайн-трансляцию участия Зеленского в Мюнхенской конференции по безопасности.