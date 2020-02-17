Андрей Богдан, которого 11 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главы Офиса президента Украины, опубликовал фото с отдыха на Сейшелах.

Соответствующий пост Богдан разместил на странице в Facebook.

"Друзья, очень скучаю о Вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - сказано в подписи к снимку.

Скриншот: Facebook/ Андрей Богдан

Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что послужило причиной увольнения Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и какие последствия оно будет иметь для Украины.

Также мы вспоминали о самых ярких выходках бывшего главы Офиса президента Богдана. Например, о том, как он любил эпатировать публику загадочными постами в Facebook или часто позволял себе действовать непротокольно.

Кроме того, сообщалось, что после Нового года Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной и некоторое время находился в депрессии и не появлялся на людях.