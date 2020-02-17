"Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем". Экс-глава Офиса президента Богдан опубликовал фото с отдыха на Сейшелах
Андрей Богдан, которого 11 февраля Владимир Зеленский уволил с поста главы Офиса президента Украины, опубликовал фото с отдыха на Сейшелах.
Соответствующий пост Богдан разместил на странице в Facebook.
"Друзья, очень скучаю о Вам, не сплю, не ем. Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что Вам нравится. Понимаю, Вам не легко, денег нет, но Вы держитесь!!!" - сказано в подписи к снимку.
Скриншот: Facebook/ Андрей Богдан
Напомним, "Страна" подробно разбиралась, что послужило причиной увольнения Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и какие последствия оно будет иметь для Украины.
Также мы вспоминали о самых ярких выходках бывшего главы Офиса президента Богдана. Например, о том, как он любил эпатировать публику загадочными постами в Facebook или часто позволял себе действовать непротокольно.
Кроме того, сообщалось, что после Нового года Андрей Богдан расстался со своей девушкой Анастасией Сличной и некоторое время находился в депрессии и не появлялся на людях.