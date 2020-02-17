Эпидемия коронавируса может привести к сокращению роста ВВП Китая в первом квартале 2020 года до 4,5% в годовом измерении. Сильнее всего это отразится на странах, которые больше всех экспортируют в Китай - в частности, Австралия, Южная Корея и Бразилия.

Об этом сообщило издание Bloomberg Economics в понедельник, 17 февраля.

"Если прогноз о рекордно низком росте ВВП Китая будет правильным, период слабого импорта Китая повлияет на его торговых партнеров. Основными странами-экспортерами в Китай, в частности, являются Австралия, Южная Корея и Бразилия", - пишет издание.

Фото: Bloomberg

Напомним, эпидемия коронавируса началась в китайской провинции Ухань в декабре прошлого года. По данным на 17 февраля количество жертв новой болезни превысило 1776 человек, зараженных уже 71 373.

Как писала "Страна", в Китае из-за коронавируса Covid-19 начнут обеззараживать банкноты.