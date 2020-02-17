В понедельник, 17 февраля, в Киеве из-за сильных порывов ветра объявили штормовое предупреждение.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, по данным спасателей, утром в понедельник, 17 февраля, в столице порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Это значит, что в городе будет объявлен І уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, потенциально опасные погодные условия из-за ветра будут наблюдаться и в других центральных, а также западных областях.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 17 февраля, в Украине будет теплый и ветреный день. Температура воздуха в начале недели будет подниматься местами до +13 градусов днем. Правда, в восточных областях будут наблюдаться ночные морозы. Местами столбики термометров будут опускаться до -9 градусов.