Слова бывшего советника Порошенко Юрия Бирюкова вызвали скандал в Украине. Бирюкова назвал "ублюдками" тех солдат, кто голосовал за Зеленского.

Это более 17 тысяч военнослужащих только в зоне ООС (то есть, не считая тех, кто служил в мирных регионах), по данным Центризбиркома. Примерно столько же голосовали за Порошенко, хотя он и считал армию едва ли не своим детищем. И уж там у него, по этой логике, должно быть большинство голосов.

Но военные посчитали иначе.

Сейчас Бирюков продолжает активно поддерживать бывшего президента и постоянно выступает на его телеканалах. В частности, он был на скандальном эфире "Прямого", где Зеленского назвали "зеленое чмо".

На его оскорбления отреагировали в "Слуге народа" и соцсетях. После чего Бирюков написал извинительный пост. "Страна" разбиралась в скандале.

Как прозвучало заявление Бирюкова

Оскорбление Юрия Бирюкова было адресовано в адрес тех украинских военнослужащих, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского.

Так Бирюков отреагировал на новость о том, что Зеленский поддержал идею совместного патрулирования с представителями ОБСЕ и "Л/ДНР" в зоне конфликта на Донбассе.

Пост с гневной критикой Зеленского и украинских бойцов он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования, ага. Силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами. Вместе весело шагать... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает.

Хочется пожелать каждому ублюдку из состава ВСУ, который весной прошлого года проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - написал Бирюков. Последняя его фраза смотрится вообще как пожелание смерти.

Скриншот: Юрий Бирюков в Фейсбук

Прежние высказывания Бирюкова

Такая реакция у Бирюкова случается не в первый раз. Прежде он называл врагами всех, кто смел критиковать действовавшую в марте 2018 года власть (президентом был Петр Порошенко, - Ред.). Всех недовольных правлением Порошенко приравнивал к "зрадофилам" и врагам.

Дословно он писал в Facebook следующее: "Мы называем этих людей зрадофилами. Но не пора ли уже сказать очевидное? Они – враги", - заявлял Бирюков.

Во всех бедах Украины он винил Россию, а не президента. "В нашей стране остается гигантская толпа идиотов, которые искренне кричат про зраду и винят во всех проблемах именно руководство Украины, скромно обходя вниманием страну-соседку", - негодовал ранее советник.

Бирюков никогда не скупился на хамские сравнения, чтобы описать свою ненависть к россиянам, называя их "мелкими, вредными насекомыми". Такое сравнение у советника Порошенко нашлось для жителей РФ после того, как Бирюков вышел из отпуска.

"То самое чувство, за мгновение до удара тапком... Жаль, наш тапок еще не готов. Но это в процессе", - написал советник на своей странице в Facebook. В комментариях под постом он сравнил россиян с тараканами. "Жалость? Вы искренне испытываете жалость к таракану? Ведь у него впереди мучительная боль, мда-с...", - ответил Бирюков на комментарий к своему посту.

В обсуждении он спохватился и решил уточнить, что имелось в виду не русских по национальности, а граждан Российской Федерации. На момент публикации пост Бирюкова собрал свыше трех с половиной тысяч "лайков".

Скриншот: Юрий Бирюков в Фейсбук

Реакция власти и соцсетей на "ублюдков"

В партии "Слуга народа" после заявлений Бирюкова собрались усилить ответственность за клевету и оскорбления в адрес военнослужащих. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа", заместитель председателя одноименной фракции в Верховной Раде Александр Корниенко.

"Никто не имеет права оскорблять людей, которые защищают нас, нашу землю, наше государство - военных Вооруженных сил Украины! "Сегодня снова звучат оскорбления в сторону военнослужащих. И это делают люди, связанные с бывшим верховным главнокомандующим страны. Это неприемлемо" - отметил председатель партии "Слуги народа" Александр Корниенко, комментируя высказывания Юрия Бирюкова в адрес военных ВСУ.

Александр Корниенко обратил внимание коллег и сограждан на то, что сегодня в Украине происходит возвращение к языку ненависти. Именно поэтому "Слуги народа" предлагает усилить ответственность за оскорбления и клевету в сторону военнослужащих. Никто не имеет права этого делать - какой бы статус не имел, как бы себя не позиционировал", - говорится в Telegram-канале "Слуги народа".

Фото: t.me/SlugaNarodu_Official

Известный юрист Андрей Портнов напомнил про уголовное прошлое Бирюкова и усомнился в его профессиональных качествах.

"Советник Порошенко Бирюков, ранее известный кражами в армии и мародерством, теперь назвал военнослужащих Вооруженных Сил Украины ублюдками. Ну прекрасный же советник пропадает на свободе", - написал Андрей Портнов.

Позже он добавил: "По данным ЦИК, президента Зеленского поддержали на выборах 17,7 тысяч военнослужащих. Это именно их вчера военный советник Порошенко Бирюков назвал ублюдками. Пока слабая и вялая власть побудьте пока на свободе. Потом вместе со своим патроном переедете в тюрьму".

Фото: Андрей Портнов/t.me

Телеведущий Макс Назаров задумался над тем, сколько должно пройти времени, чтобы общество вернулось в человеческий облик":

"советник Порошенко

животное, сбежавшее из Николаевского зоопарка Юра Бирюков

назвал ровно половину бойцов из зоны боевых действий

ублюдками именно ту половину, что голосовала за Зеленского

Боже, я не знаю, что должно произойти

и сколько времени пройти

чтобы это общество вернулось в человеческий облик

но, боюсь, мы с вами этого не застанем"

Фото: facebook.com/maks.nazaroff

После хайпа в соцсетях Юрий Бирюков написал оправдательный пост.

Можно прятать голову в песок, ожидая окончания хайпа. Можно писать всякие заумности про контекст. Можно находить объяснения.

А можно просто написать о том, что совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же.

Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте".

Напомним, Бирюков ранее попадал в различные коррупционные и просто уголовные скандалы. Подробнее о них можно посмотреть в блоге "Ясно.Понятно" Олеси Медведевой.