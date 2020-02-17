В городской больнице Кривого Рога медиков предупредили о том, что с 1 апреля больница переходит на новый метод финансирования. Вместо городского бюджета, средства будет выделять Национальная служба здравоохранения Украины.

Документ об этом опубликовал бывший советник министра здравоохранения страны Евгений Найштетик.

В нем говорится, медиков первой Криворожской городской больницы предупредили об уменьшении заработной платы с 1 апреля - вплоть до минимальной. В связи с этим всем желающим сообщили, что либо они соглашаются на новые условия труда, либо имеют право на увольнение.

Фото: facebook.com/nayshtetik

Напомним, в Кривом Роге городская организация ветеранов обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть боевые знамена военных частей-освободителей в родной город. Флаги были изъяты и вывезены из Криворожского историко-краеведческого музея еще в 2018 году якобы на экспертизу.

Ранее полиция поймала вандала, который осквернил памятник жертвам Холокоста на родине Зеленского.