В Китае из-за вспышки коронавируса планируют проводить процедуры по обеззараживанию бумажных денег.

Об этом со ссылкой на Центробанк Китая сообщает Quartz.

В китайском Центробанке подчеркнули, что в 2017 году в Нью-Йорке было проведено исследование долларовых банкнот, оказалось, что около 397 видов бактерий могут обитать на их поверхности. И если грипп не успевает распространяться таким образом, то новый вирус может выживать на протяжении 12 дней.

Один из способов, который будет применяться для обеззараживания денег, - обработка ультрафиолетовым светом или высокими температурами. В Центробанке также отметили, что, когда это будет возможно, они будут предоставлять новые купюры.

Напомним, вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце 2019 года. По состоянию на 17 февраля число жертв вируса Covid-19 выросло до 1 776 человек, зараженных уже 71 373.

Также мы писали, что власти Китая будут казнить граждан страны за сокрытие симптомов коронавируса. 15 февраля орган судебной власти постановил, что если из-за болезни кого-либо из граждан вирус распространится, то человека могут обвинить в угрозе общественной безопасности.