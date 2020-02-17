Специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий заявил, что на участие в конкурсе по отбору прокуроров в его ведомство подали заявки 38 детективов из Национального антикоррупционного бюро.

У себя в Facebook он написал, что завершился прием документов в субботу, 15 февраля.

Также он рассказал, что в этом году на 11 должностей прокуроров САП претендуют 650 кандидатов, или 59 человек на одну должность.

Уточняется, что в прошлых конкурсах количество кандидатов было в пределах 283-390 человек на должность.

Всего документы в САП подали 111 женщин и 359 мужчин. Однако, по сравнению с прошлым разом, количество женщин увеличилось (на прошлый конкурс подались 50 дам).

Холодницкий также рассказал, что на конкурс подали такие представители силовиков: 375 кандидатов - работники прокуратуры, 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций; 17 - работники юридических учебных заведений; 11 - работники судов.

Скриншот: facebook.com/NKholodnytskyi

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура проверяет наличие российского паспорта у бывшего народного депутата Украины Александра Онищенко, который попросил политического убежища в Германии.

Также "Страна" писала, что 3 февраля Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил о новом наборе юристов, тем самым опровергнув слухи о своей отставке.