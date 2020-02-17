Следователи Государственного бюро расследований задержали полицейского, который, будучи пьяным, 16 февраля спровоцировал ДТП в Броварах под Киевом, сбив на переходе двух пешеходов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Задержанный - однин из руководителей взвода полка полиции особого назначения ГУ Нацполиции в Киевской области. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В момент совершения ДТП и задержания мужчина был пьян.

Сейчас ему готовится сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и отстранения от должности. Досудебное расследование ведется по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). В случае доказательства вины полицейского в суде, ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что один из пешеходов, которого сбил мужчина, скончался, второй с травмами попал в больницу.

Видео: YouTube/ Державне бюро розслідувань

Напомним, в Харькове полицейский стрелял машине с пассажирами. После этого его задержали и арестовали.