Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что из-за поступивших сообщений о предстоящих акциях протеста в центре Киева 17 февраля будут введены усиленные меры безопасности. Для этого было привлечено около тысячи защитников правопорядка.

Как сообщает пресс-служба ГУНП Киева, они будут проводить превентивные меры, среди которых проверка документов и вещей.

"Наряды будут патрулировать улицы для обеспечения порядка. Привлечены также кинологи и взрывотехники. Правоохранители будут проводить превентивные меры, в частности проверки вещей и документов. Прошу с пониманием относиться, ведь это нужно для того, чтобы все запланированные мероприятия прошли спокойно", - сказал Крищенко.

Начальник столичной полиции также призвал не брать на запланированные акции протеста запрещенные законом предметы.

Напомним, 12 февраля, по всей Украине прошла забастовка грузоперевозчиков. В частности, на улице Грушевского в Киеве стояли тягачи. Заблокироваными были подъезды к столице и участки некоторых трасс.

Также "Страна" рассказывала, что в центре Киева полицейские вместе с военнослужащими Нацгвардии Украины усилили меры безопасности из-за анонсированных нескольких массовых акций. В частности из-за той, которая проходила у здания Верховной Рады, где около 500 человек митинговали против закона о продаже земли.