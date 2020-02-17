Популярная 70-летняя певица Алла Пугачева призналась, что делала пластические операции, но это якобы были только мелкие манипуляции под местным наркозом.

Об этом Примадонна сообщила в комментарии журналистам российского телеканала НТВ, запись передачи опубликована в YouTube.

"Я делала, что же это я, сумасшедшая? Конечно, я делала [пластические операции]. Поскольку мне нельзя общий наркоз... То я делала маленькие подтяжки... Нити - это ужасно. Только легкие операции. У меня просто хорошая кожа и хорошие друзья пластические хирурги, которые не берутся за такие вещи. Они могут убрать кисту, и все это под местным наркозом, как косметическая операция", - сказала Алла Пугачева.

Видео: YouTube/ НТВ

Напомним, "Страна" писала о том, как во время премьеры фильма "Лед-2" в Москве из зала кинотеатра эвакуировали Пугачеву, Бондарчука и Лободу.