В киевском ресторане "Шато", который расположен на улице Крещатик, 24, произошел пожар. Прибывшие на место инцидента спасатели выяснили, что возгорание произошло в вытяжке.

Как сообщает "Информатор", пожар вспыхнул вечером 16 февраля, около 22:30.

"Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к локализации возгорания, чтобы не дать пламени распространиться. Огонь охватил площадь около 10 квадратных метров. Горела вытяжка ресторана", - говорится в сообщении.

Фото: kiev.informator.ua

Из ресторана удалось эвакуировать посетителей и персонал. Посетителей ресторна вывели на улицу в пледах. Ликвидировали возгорание за 26 минут. На месте работали четыре единицы техники и около 15 пожарных. Сейчас устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, 9 февраля, в Днепре произошел масштабный пожар. Здесь загорелось 9-этажное семейное общежитие по проспекту Слобожанский. Пожарные боролись с огнем около часа.

Ранее "Страна" сообщала, что в заброшенном доме в Днепре сгорели заживо трое бездомных.