Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Крыму участника украинского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ФСБ пишет "Интерфакс".

Так, в российской спецслужбе заявили, что мужчина выехал из аннексированного Крыма на территорию материковой Украины в августе 2016 года. Тогда же он вступил в ряды крымско-татарского добровольческого батальона им. Номана Челебиджихана, возглавляемого Ленуром Ислямовым.

Позже мужчина вернулся в Крым, но по-прежнему состоял в батальоне. Теперь российская спецслужба завела на него дело по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в деятельности НВФ, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, что в Крыму арестовали задержанных украинских рыбаков. Их задержали крымские пограничники за незаконный вылов рыбы в Азовском море.