Американский военный конвой прибыл на северо-восток Сирии из Ирака. В него вошло минимум 55 машин, в том числе танки.

Об этом пишет Аl Masdar News.

Сообщается, что конвой прибыл из Ирака в провинцию Аль-Хасака на северо-востоке Сирии. Кроме танков, в него вошла также инженерная техника.

Отметим, что ранее в феврале развернутые американские войска в Сирии начали строительство новой военной базы в богатой нефтью провинции Хасеке. СМИ предполагали, что база была построена для того, чтобы российские силы не смогли достичь нефтяного месторождения Румейлан.

Напомним, что после начала последней турецкой военной операции США покинули ряд военных баз в Сирии, часть из которых перешла к России. Сейчас российские военные дислоцированы по меньшей мере в 10 точках на подконтрольных курдским силам YPG территориях Сирии - в Манбидже, Айн-аль-Араби, Ракке и Хасеке.

Коалиция под руководством США ведет борьбу против террористической организации ИГИЛ в Сирии и Ираке с 2014 года. В прошлом году Вашингтон объявил о падении так называемого "халифата Исламского государства", но добавил, что останется в Сирии, чтобы предотвратить возрождение террористической сети. Для оправдания длительного пребывания своей армии в Сирии президент США Дональд Трамп заявил, что нужно "охранять нефть" и не допустить ее захвата террористами.

Как мы писали ранее, недавно армия Сирии взяла под полный контроль Алеппо.