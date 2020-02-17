Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что перед проведением встречи в "Нормандском формате" необходим прогресс в вопросах разведения сил на Донбассе, прекращения огня и обмена пленными.

Во время общения с журналистами на полях Мюнхенской конференции он рассказал, что решение о проведении нового саммита будет принято после того, как будут выполнены текущие договоренности, передает "РБК".

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения "формулы Штайнмайера" в законодательство и некоторых других вещей", - сказал он.

Грушко также уточнил, что условием для новой "Нормандской встречи" является прогресс "как на треке безопасности, так и на политическом треке".

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции заявил, что в результате нового обмена пленными в страну могут вернуть до 200 человек. Обмен якобы может пройти еще до встречи в "Нормандском формате".

Ранее "Страна" писала, что работа по подготовке к переговорам в "Нормандском формате" ведется, однако есть возможность, что ее перенесут.