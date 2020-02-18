Во вторник, 18 февраля, Луна находится в знаке зодиака Стрелец в убывающей фазе, поэтому день будет благоприятен для решения юридических вопросов, работы с документами. Сегодня лучше не браться за строительство и земельные работы, а также занятия, связанные с обработкой камня.

Предлагаем гороскоп на 18 февраля для всех знаков зодиака. Читайте также любовный гороскоп на 2020 год.

Овен (21.03 - 20.04)

Звезды советуют отложить на потом важные решения и дождаться более благоприятного момента для реализации задуманного. Вам показаны путешествия, смена обстановки, новые впечатления и знакомства. Поэтому рабочие вопросы оставляйте за бортом и выходите за рамки привычного. Удача будет сопутствовать вам до конца этой недели - ищите новые перспективные занятия и развивайте лучшие техники "забрасывания удочки".

Телец (21.04 - 20.05)

Тельцам важно сконцентрироваться на тех задачах, которые не требуют риска и необдуманных шагов. Не втягивайтесь в долгосрочные кредиты и займы, особенно с привлечением помощи друзей и близких. Ищите способы, как сэкономить не только деньги, но драгоценное здоровье. Совсем скоро вам понадобятся жизненные силы для смелых и дерзких проектов.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Сегодня Близнецы окажутся в окружении тех, к чьим советам лучше один раз прислушаться, чтобы не сделать ошибку в будущем. Это может быть ваш партнер в браке, родители или друзья. Ответ на вопрос, которым вы долгое время терзаете свою душу, укажет вам самый короткий и верный путь для достижения мечты. Не упустите этот момент, но финансы не расточайте. Они вам еще понадобятся.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков на горизонте новые возможности, которые вам подарит судьба. Перемены в вашей жизни помогут нейтрализовать весь прежний негатив и откроют новый путь развития. Сегодня главное правильно расставить приоритеты (не забывайте, что в часе лишь 60 минут, а в сутках 24 часа).

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов сегодня есть риск неудачи, поэтому лучше сбавить темпы. Вы слишком доверчивы и стараетесь не замечать очевидного обмана со стороны деловых партнеров и окружающих. Не раскрывайтесь. Посвятите день себе. Звезды советуют направить вашу творческую энергию на саморазвитие.

Дева (24.08 - 23.09)

Девы будут находится сегодня в кругу успешных и целеустремленных людей, у которых есть чему поучиться. Рискните внести и в свою жизнь положительные эмоции и непривычный скоростной ритм. При этом учитесь мудрости и выдержке, не давайте несбыточных обещаний и не принимайте решения на эмоциях.

Весы (24.09 - 23.10)

Астрологи советуют Весам сегодня сконцентрироваться на реальных вещах. Важно избегать любых мимолетных увлечений и не давать себя обмануть. Иллюзии - ваше прошлое. Сейчас самое время научиться мыслить рационально, а к работе подходить обдуманно. Не пускайте важные для вас события на самотек. У вас есть все задатки успешного менеджера, которые вы пока что скрываете от окружающих. Раскрывайте ваши таланты, сегодня как раз подходящий для этого день.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для Скорпионов день принесет успех в обучении и освоении новой информации. Полученный в эти дни опыт окажется бесценным. Звезды советуют вам не пренебрегать прекрасной возможностью, чтобы сменить место работы. Если вы планировали приступить к изучению иностранного языка, получить в этом году высшее образование или освоить новую профессию - приступайте к изучению билетов и подготовке к экзаменам уже сегодня.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вы на пороге перемен и новых событий, но сопротивляетесь кардинальным перестройкам. Это поднимает на поверхность старые страхи и неуверенность. Со дня на день вы сможете создать новые заделы, если не наделаете глупых ошибок. Звезды советуют сменить курс и начать нужно с переосмысления своей точки на оси координат жизни. Отбросьте уныние и приступайте к реализации планов.

Козерог (22.12 - 20.01)

Для Козерогов вторник будет не совсем удачным днем. Вы зачастую ставите себе трудновыполнимые цели и завышенную планку. Но не отчаивайтесь, конец февраля принесет вам немало сюрпризов и ситуаций, которые заставят вас пересмотреть свои приоритеты и немного облегчить себе и окружающим жизнь. Главным вашим оружием на пути к успеху станет ваша интуиция.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодняшний день прекрасный для проработки финансовой сферы. К вам словно магнитом будут поступать новые денежные проекты, открывающие неплохие перспективы для бизнеса. Вполне возможно, что вы получите вознаграждение за проделанную работу или существенную прибавку к зарплате. Не скупитесь на то, чтобы побаловать подарками своих близких. Они как никто другой смогут разделить с вами радость от достигнутого успеха.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Вы на пороге противоречивых перемен. Только критичный взгляд на происходящие изменения, выдержка и трудолюбие смогут вернуть вас на привычную карьерную высоту. Астрологи советуют сегодня оставить за дверью два качества - вашу чрезмерную уверенность, гордыню и чувство всесилия. Взгляните под другим углом на происходящее. Возможно, сейчас не самое лучшее время для перемен.