В Конституционном суде РФ назвали СССР незаконно созданным государством, с которым России нельзя иметь ничего общего
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил, что Россия не должна быть преемницей "незаконно созданного государства" СССР.
Об этом пишет "Коммерсант".
"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", - заявил Константин Арановский.
Кроме того, судья назвал деятельность властей СССР "репрессивно-террористическими деяниями", с которыми Российская Федерация не должна иметь ничего общего. По мнению судьи, Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с "тоталитарными преступлениями".
Он добавил, что в настоящее время государству не следует даже в условном юридическом навлекать на себя вину за советские репрессии и другие "непростительные злодеяния", происходившие в СССР.
Напомним, президент США Дональд Трамп недавно пояснил, что такое СССР: "Все были вместе, пока не решили называть себя Россией".