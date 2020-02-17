Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил, что Россия не должна быть преемницей "незаконно созданного государства" СССР.

Об этом пишет "Коммерсант".

"Российская Федерация не продолжает собою в праве, а заменяет на своей территории государство, незаконно однажды созданное, что и обязывает ее считаться с последствиями его деятельности, включая политические репрессии", - заявил Константин Арановский.

Кроме того, судья назвал деятельность властей СССР "репрессивно-террористическими деяниями", с которыми Российская Федерация не должна иметь ничего общего. По мнению судьи, Россия должна обладать конституционным статусом государства, которое не связано с "тоталитарными преступлениями".

Он добавил, что в настоящее время государству не следует даже в условном юридическом навлекать на себя вину за советские репрессии и другие "непростительные злодеяния", происходившие в СССР.

Напомним, президент США Дональд Трамп недавно пояснил, что такое СССР: "Все были вместе, пока не решили называть себя Россией".