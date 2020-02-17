Документы и свидетельские показания, обнародованные Конгрессом в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа, свидетельствуют о том, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков помог бизнесмену Льву Парнасу получить доступ к влиятельной бизнес-среде и политической элите Украины. Они обменялись более чем 100 сообщениями.

Но одновременно Аваков помогал и противникам Трампа. Так, он предупредил посла США Мари Йованович и других сотрудников посольства США о действиях Парнаса от имени Джулиани и об их усилиях по увольнению ее с поста.

Об этом пишет NBC News.

Согласно показаниям Йованович, 15 ноября 2018 года Аваков сказал ей, что Парнас и Джулиани связались с ним, когда он был в США. Аваков сказал, что он кратко говорил с Джулиани по телефону. И добавил, что хочет встретиться с ним из-за беспокойства о том, что он делает.

В феврале 2019 года, по словам Йовановича, Аваков специально предупредил ее, что Джулиани работает с Юрием Луценко, тогдашним генеральным прокурором Украины, чтобы снять ее с поста посла США.

И все же в течение нескольких месяцев Аваков активно общался с Парнасом, одним из главных людей Джулиани в Украине. Документы, опубликованные Судебным комитетом Палаты представителей, показывают, что Аваков обменялся с Парнасом как минимум 110 сообщениями с 15 апреля по 29 мая 2019 года, а стенограммы указывают, что он встречался с Парнасом по крайней мере один раз.

Сообщения показывают, что Парнас пытается организовать встречи и делиться информацией, связанной с Хантером Байденом, украинской энергетической фирмой Burisma, в совете которой когда-то сидел Байден, и Хиллари Клинтон. Парнас даже просит Авакова о помощи в обеспечении безопасности, и Аваков, кажется, оказывает помощь, хотя неясно, является ли помощь частными охранниками или сотрудниками общественной безопасности, связанными с Министерством внутренних дел.

14 мая Парнас направил благодарность Джулиани Авакову через WhatsApp: "Мой дорогой друг. Я хотел бы поблагодарить вас за вашу помощь и понимание в этой сложной ситуации, а также за вашу помощь лично мне. Я сообщил об этом уважаемому Руди, и он сегодня в эксклюзивном интервью телеканалу "Интер" выразит вам лично и отдельно огромную благодарность. Жду встречи завтра. Спасибо!"

Напомним, мы публиковали видео, как Трамп обсуждал с Парнасом судьбу экс-посла Йованович.