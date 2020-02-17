Во Львовской области произошла жуткая трагедия. Здесь легковое авто с пасажирами слетело с трассы в озеро, в результате чего погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-группа управления ГСЧС во Львовской области.

"16 февраля в 08:53 поступило сообщение, что на автотрассе Рава-Русская - Судовая Вишня при въезде в с. Коты Яворивского района автомобиль Audi-80 не справился с управлением и слетел в озеро. В результате погибло четыре человека. Обстоятельства ДТП выясняются. Пожарно-спасательным отделением проводились работы по обследованию дна озера. От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 6 человек личного состава", - уточнили в пресс-группе.

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