Эпопея с мирным планом в 12 шагов для Донбасса получила новое продолжение. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, один из авторов документа, заявил, что в этом плане нет ничего страшного.

Так он прокомментировал скандал вокруг плана "12 шагов завершения войны в Украине", который разрабатывали, в частности, российские эксперты.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.Тиждень.

Вольфанг Ишингер считает, что Европа не должна принимать отдаление России и должна усиливать с ней диалог, держать двери открытыми - несмотря на действия в Сирии, Грузии, Украине. Также он недоумевает, почему документ вызвал такой резонанс.

"Да, я в частности подписал этот документ, так же как это сделал и Карл Бильдт. Но нет причины так возмущаться. Мы делаем много разных предложений и надеюсь, что время от времени мы делаем разумные предложения. Но все это не надо воспринимать так ужасно серьезно", - заявил Ишингер.

Видео: ТСН

Ранее "Страна" сообщала, что доклад о 12 шагах к миру на Донбассе второй раз опубликовали на сайте Мюнхенской конференции.