Распространение коронавируса Covid-19 пока не удается приостановить и он продолжает собирать свои новые жертвы.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья, 16 февраля, (19:00 по Киеву - Ред.) число заболевших новой формой пневмонии составило 71 373 человека, умерло уже 1 776 человек.

Об этом сообщает Государственное агентство КНР по вопросам здравохранения, как передает центральное ТВ Китая.

"Подтвержденные случаи заболеваний - 70 635 в Китае, 688 за рубежом. Смертельные исходы - 1 772 в Китае (в том числе 1 в Гонконге, 1 на Тайване), 3 за границей. Вылечить удалось 10 844 человека", - заявили чиновники от медицины.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине от коронавируса пока никто не пострадал.