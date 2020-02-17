В Коста-Рике в сети силовиков попался крупный улов. Здесь в результате спецоперации арестовали крупную партию кокаина, весом в 5 тонн, которую наркобароны планировали нелегально доставить в Нидерланды.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства общественной безопасности Коста-Рики в Twitter.

Наркотики обнаружили в грузовом контейнере, в котором по документам значились орхидеи и другие декоративные цветы. 5 тонн кокаина планировали отправить в Роттердам (Нидерланды).

По словам министра общественной безопасности страны Майкла Сото, это самая крупная партия наркотиков, которую когда-либо обнаруживали в истории Коста-Рике.

Ранее "Страна" сообщала, что жена арестованного в Португалии моряка с "кокаинового рейса" подала заявление о преступлении судовладельцев.

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