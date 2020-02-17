После аварии в Днепре, в результате которой погиб один человек, а еще троих госпитализировали, полиции удалось выяснить, что машиной завладела банда преступников. После остановки транспорта они пытались скрыться с места преступления.

Как сообщает пресс-служба полиции в Facebook, всего было задержано два человека. При себе у них обнаружили оружие.

Фото: facebook.com/dnipropolice

"На одном из перекрестков проспекта Слободского и улицы Воронежской произошла трагедия — водитель не справился с управлением, из-за чего транспортное средство сбил трех пешеходов. Два человека — мужчина и ребенок, получили тяжелые травмы, еще один человек — отец ребенка, погиб на месте. В это время из Audi выскочило три человека. Двое бросились бежать, а другой побежал к патрульным с просьбой о помощи. По его словам, неизвестные силой отстранили его от управления автомобилем Audi и везли в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dnipropolice

Позже удалось задержать двух других участников ДТП. При себе у них обнаружили оружие.

"Во время поверхностной проверки у одного из них инспекторы и в салоне авто обнаружили предметы, похожие на пистолеты. Предварительно пистолеты — боевое оружие. На место происшествия полицейской вызвали следственно-оперативную группу Индустриального отделения полиции. Как выяснилось, мужчина, который убегал от полиции и был за рулем Audi находится в розыске Сакским отделением полиции ГУМВД Украины в АР Крым и г.Севастополь по ст.189 (Вымогательство) УК", - подчеркивается в сообщении.

Скриншот: facebook.com/dnipropolice

Напомним, что авария в Днепре произошла в ночь на 17 февраля. Тогда утверждалось, что виновник якобы был в состоянии алкогольного опьянения, а машина остановилась лишь после того, как зацепила столб и перелетела через тротуар, где чудом не сбила еще двух человек.

Ранее мы писали, что Днепре военный грузовик "Урал" столкнулся с автомобилем Porsche Cayenne, который остановился перед зеброй, чтобы пропустить пешехода. ДТП произошло на проспекте Ивана Мазепы и попало на видео.