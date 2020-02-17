В Ужгороде задержали бойца Национальной гвардии, которого подозревают в изнасиловании 17-летней девушки.

Как утверждает правозащитник Роман Келемен у себя в Facebook, руководитель ГУНП области дал команду подопечным скрыть факт того, что виновником инцидента является военнослужащий.

"14.02.2020 года в 16:10 часов на 102 поступило сообщение от гр. К..... о том, что неизвестный изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь. Насильника очень быстро нашли...... а почему быстро нашли? А потому что это военнослужащий Национальной гвардии, в/ч 3002, который приехал на Закарпатье наводить порядок и бороться с преступностью после стрельбы в г. Мукачево. Поэтому, после сообщения девушки его быстро и задержали. Зовут этого обидчика - Константин, житель города Золочев, Львовской области, 25 лет . (фамилию по этическим соображениям не публикую)", - говорится в письме.

Уточняется, что полиция по неизвестным причинам не стала говорить о том, что задержанный был военным, подписавшим контракт. Сейчас виновник инцидента находится в изоляторе временного содержания Ужгородского горотдела. Его уволили из Национальной гвардии задним числом якобы по его собственному желанию, пишет Келемен.

Скриншот: facebook.com/Роман Келемен

Напомним, во втором по величине городе Молдовы - Бельцах - 4 февраля двое мужчин возрастом 37 и 38 лет изнасиловали несовершеннолетнюю девушку. Одним из насильников мог быть украинский консул Александр Сторожук. Украинский же МИД подтвердил, что консула отстранили от работы на период расследования, но имени его не назвали.

Также "Страна" писала, что прокуратура Киева обжалует в суде слишком мягкий приговор мужчине, который в туалетах столичных школ осуществлял действия сексуального характера в отношении малолетних детей.