В воскресенье, 16 февраля, в городе Бровары под Киевом пьяный сотрудник полиции сбил двух человек на пешеходном переходе. Один из пострадавших скончался на месте инцидента.

Как сообщает пресс-служба правоохранителей, на момент аварии водитель был не на службе.

"В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек", - говорится в сообщении.

По словам очевидцем, после аварии виновник пытался скрыться с места инцидента, но его заблокировали неравнодушные водители. А после прибытия наряде – отказался проходить освидетельствование на приборе "Драгер".

Позже стало известно, что скончался 28-летний мужчина. Еще один, 31-летний, был госпитализирован. По данному факту уже начали служебное расследование.

Видео: YouTube/Трибуна — Бровари

Напомним, сегодня же аналогичная ситуация произошла в Днепре. Там водитель Audi пытался скрыться от полиции, в результате чего снес трех пешеходов. Один человек погиб, еще двух, среди которых есть ребенок, госпитализировали.

Также "Страна" писала, что в сети появилось видео, как днем 14 февраля на улице Березняковской в Киеве автомобиль сбил пешехода на переходе.